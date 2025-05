Uma megaoperação coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT) em abril, em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPMAmb) e a Polícia Civil, resgatou mais de 200 animais silvestres mantidos em cativeiros, vítimas do tráfico, em situação de maus tratos. Parte da força-tarefa se deu em Imbituva, nos Campos Gerais e, do total, apenas três animais não sobreviveram ao resgate. A ação traduz a importância da rede de apoio à fauna silvestre criada pelo Governo do Estado.

Destes animais 219 aves, 22 mamíferos e três répteis foram reabilitados pelo Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), localizado no campus da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) de Guarapuava, na região central do Paraná.

A estrutura da rede de apoio é composta, além do CETRAS, por três CAFS (Centros de Apoio à Fauna Silvestre), frutos de convênios entre o IAT e instituições de ensino como o Centro Universitário Filadélfia (Unifil), de Londrina, Centro Universitário de Cascavel (Univel), Unicesumar, de Maringá; do CAFS em parceria com Parque das Aves, de Foz do Iguaçu; além do acordo com o instituto ambiental Klimionte, de Ponta Grossa, responsável pelo CETAS.

Essa rede salvou 1.483 animais silvestres nos primeiros quatro meses de 2025 – o número equivale a 40% de todos os 3.735 atendimentos de 2024

A regional de Londrina foi responsável por 580 procedimentos, seguida de Guarapuava, com 430; Ponta Grossa, 166; Cascavel, 152; Maringá, 140; e Foz do Iguaçu, 15.

“Essa comunidade em prol dos animais silvestres tem um impacto muito grande, em diferentes frentes. Além de salvar vidas, os alunos, por exemplo, podem participar de um serviço público de excelência dentro do campus da universidade, aprendendo técnicas adequadas para o manejo desses animais, a ética dentro do tratamento e, principalmente, se especializar, sair altamente capacitados”, afirma o coordenador do CETRAS-Unicentro de Guarapuava, Rodrigo Martins de Souza.

Outro destaque, diz o coordenador, é a frente de educação ambiental que se cria junto com a comunidade local. Segundo Souza, o CETRAS também realiza ações com escolas, grupos escoteiros e organizações da sociedade civil, além de manter canais diretos de comunicação com a população, como redes sociais e atendimento via WhatsApp, pelo número (42) 99961-2844. “Há orientação sobre procedimentos relacionados à fauna local, buscando sempre o engajamento na preservação ambiental. A intenção é tentar diminuir o impacto da sociedade nesses animais”, explica.

COMO FUNCIONA – Segundo a Resolução Conjunta Sedest/IAT Nº 3 de 2022, o Centro de Apoio à Fauna Silvestre é um local preparado para receber, identificar, marcar, triar, avaliar, e estabelecer tratamento veterinário para animais acolhidos por órgão ambiental em ações de fiscalização, resgates ou entrega voluntária por particulares.

A permanência dos animais depende do tempo necessário para sua recuperação. O destino pode ser a soltura no habitat natural ou, quando é um risco devolvê-los para a natureza, são encaminhados a criadouros habilitados pelo IAT, ou mantenedores individuais, igualmente habilitados pelo órgão ambiental.

Os atendimentos variam a cada caso, mas consistem na avaliação do animal e, se preciso, o tratamento de doenças, acompanhamento biológico, uso de medicações e curativos e procedimentos cirúrgicos – o que não é uma obrigação das CAFS, mas que podem ser realizados no local. Esse tipo de atenção ajuda a proteger a fauna silvestre e a prevenir o aumento de animais em risco de extinção.

AJUDE A FAUNA – Ao avistar algum animal silvestre ferido ou para denúncias de atividades ilegais contra animais, entre em contato por meio da Ouvidoria do Instituto Água e Terra (IAT) ou com o Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde, da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, ligue para o Disque Denúncia 181. Informe de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.