A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) deu início ao período de testes de um novo formato para o pagamento da fatura. A modalidade permite conexão direta com bancos e carteiras digitais dos clientes pelo WhatsApp, sem precisar sair da conversa para pagar a conta, via pix. Todo o processo é rápido, seguro e segue os padrões definidos pelo Banco Central.

De acordo com o Banco, o Sistema Financeiro Aberto (Open Finance) possibilita a movimentação de contas bancárias a partir de diferentes plataformas, como o WhatsApp, de forma segura, ágil e conveniente para o cliente. Na Sanepar, a integração é feita com as principais instituições financeiras do Brasil, incluindo o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Nubank, Santander, Inter, Sicoob, Sicredi, Mercado Pago, Picpay e Uniprime Central.

“A Sanepar tem o compromisso de oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e conectado com as novas tecnologias. Essa iniciativa reforça nosso foco na inovação e na melhoria contínua da experiência dos clientes, com total respeito à segurança e à transparência”, afirma Wilson Bley, diretor-presidente da Sanepar.

Ainda em fase de testes, a nova modalidade de pagamento estará disponível até o dia 30 de junho, ou até atingir o limite de 10 mil pagamentos. Por meio deste sistema, os clientes poderão quitar a fatura da Sanepar via pix. As formas tradicionais de pagamento continuam disponíveis e podem ser utilizadas normalmente. O novo sistema de pagamento vem apenas como mais uma opção, para facilitar a vida do cliente. “Estamos sempre em busca de soluções que melhorem a jornada dos nossos clientes. O teste com a modalidade Open Finance representa um passo importante na modernização dos nossos serviços, aliando praticidade e agilidade”, destaca o diretor comercial da Companhia, Bihl Elerian Zanetti.

PASSO-A-PASSO– Para usar o Sistema Financeiro Aberto no pagamento da fatura da Sanepar, o cliente deve seguir os passos abaixo:

1 – Envie uma mensagem para o WhatsApp da Sanepar: (41) 99544-0115.

2 – No menu automático que aparece, selecione a opção 5 – Meu consumo /Minhas contas / Segunda via.

3 – Em seguida, escolha a opção 1 – Pagar sua conta com pix.

4 – Digite seus dados conforme solicitado.

5 – Escolha qual conta deseja pagar e selecione o banco em que possui conta.

6 – O sistema vai direcionar automaticamente para o aplicativo do seu banco, já com a tela de pagamento via pix aberta.

7 – Basta conferir as informações e autenticar o pagamento no aplicativo.