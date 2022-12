Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar após mandado de prisão em processo do crime de roubo, em Santo Antônio da Platina na tarde desta terça-feira (06).

Segundo a PM, a justiça expediu mandado de prisão por um roubo cometido em Joaquim Távora no ano de 2020. O alvo foi encontrado no Bairro Minas Gerais.

Com ele os policiais ainda encontraram uma porção de maconha e uma balança de precisão. Questionado, o homem afirmou que é usuário do entorpecente.

Ele foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Andirá para execução da pena.