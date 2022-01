Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco pessoas, entre elas uma bebê de sete meses que viajava no colo da mãe, fora da cadeirinha, ficaram feridas gravemente após um motorista invadir a pista contrária e bater de frente com outro carro. O acidente foi registrado na manhã deste domingo (30), por volta das 10h45, na altura do Km 359,5 da BR-153, em Rio Azul.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Irati, que atendeu a ocorrência, três vítimas estavam no carro modelo Gol Special e outras duas estavam em um Novo Gol. O motorista do Special seguia sentido Rio Azul para Irati quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro veículo Gol, que foi parar fora da pista.

A bebê envolvida na colisão estava no banco da frente, no colo da mãe, sem cadeirinha. A criança foi socorrida por terceiros antes da chegada da equipe do Siate e levada ao hospital. As outras vítimas tinham ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Irati.

A PRF afirmou que um de seus principais focos é a fiscalização voltada à segurança das crianças em transporte de veículos automotores e passa a orientação para que em hipótese alguma as crianças sejam transportadas sem o devido e eficiente mecanismo de retenção.

“Antes de qualquer coisa o mais importante é a segurança dos ocupantes dos veículos, mas principalmente daquelas pessoas que não podem prover por si só a sua segurança, como é caso as crianças, cabendo aos adultos a correta observância das normas de segurança em relação a elas”, pontuou a corporação.