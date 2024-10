Um avião de pequeno porte caiu na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no litoral do Paraná, na tarde do último sábado (13). Imagens gravadas por testemunhas mostram os destroços da aeronave no meio da ilha.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, no avião estava apenas o piloto. O homem, de 57 anos, teve ferimentos leves e foi resgatado por moradores e levado para o Hospital Regional do Litoral.

Na gravação feita por moradores da região, é possível ver a aeronave danificada após a queda, no meio da vegetação. Até o momento, não há a confirmação do que provocou o acidente.

https://www.instagram.com/reel/DBG2GnKuCLH/?igsh=aWNnemJndHgxYmU2