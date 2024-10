A embalagem distribuída traz em seu rótulo a inscrição “Água de torneira”, anunciando que o copo traz a mesma água consumida em casa pela população de mais de 340 cidades no Paraná. A maioria dos copos entregues na ação não usam o padrão azul da Sanepar nas inscrições: são da cor rosa, chamando a atenção para a Campanha Outubro Rosa, de prevenção do câncer de mama.“Esta é a segunda vez que realizamos o HidratAçãoe, em razão do Dia das Crianças, esta edição tornou-se especial. Estamos levando a Sanepar para locais com bastante movimentação, mostrando nosso trabalho e a importância da água, lembrando do público infantil e da importância de se cuidar da saúde”, explica o diretor comercial da Sanepar, Bihl Elerian Zanetti.

Participando das ações nos três pontos onde ocorreu em Curitiba, o diretor de Inovação e Novos Negócios da Sanepar, Anatalício Risden Júnior, analisou a aceitação do evento. “Trouxemos para a rua o trabalho da Sanepar de tratar a água, de ofertar a água de qualidade, ligando isso às ações de responsabilidade social da empresa que, neste evento, estimula o cuidado com a hidratação das crianças no Dia das Crianças”, disse ele.

Em todos os pontos do HidratAção, as pessoas se aproximam, consomem a água ofertada, tem curiosidade sobre a atividade. Há uma aceitação muito grande entre a população”, contou Risden que, momentaneamente, ocupa também o cargo de diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar.

Para a funcionária Mayara Rodrigues, que trabalha na área Comercial da Sanepar em Maringá e atuou na distribuição de água no Parque Ingá, a experiência é muito positiva. “A população gosta dessa aproximação da empresa e, além de tudo, é um momento valioso para reforçarmos também a importância do cuidado com a água. Isso contribui para a conscientização e para um futuro mais saudável para todos”, afirma.

CAPITAL– O ciclista Rodrigo Norberto aproveitou a distribuição para se hidratar, enquanto pedalava no Parque Barigui, em Curitiba. “Eu sou atleta de final de semana, mas treino durante a semana. Eu gosto de corrida em montanha e de pedalar. Sei que estar hidratado é muito importante. Eu mesmo já tive algumas experiências ruins, com muita câimbra, por não ter tomado água o suficiente. Acho excelente essa ação da Sanepar. É um grande alerta”, diz Rodrigo.