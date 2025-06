O balão de ar quente que caiu em Praia Grande, Santa Catarina, na manhã deste sábado (21) deixou ao menos 8 pessoas mortas e 13 sobreviventes. Conforme o Hospital Nossa Senhora de Fátima, cinco passageiros que escaparam com vida continuam internados em observação no Hospital Nossa Senhora de Fátima. O voo, que transportava 21 pessoas, incluindo o piloto, caiu na região de Cachoeira de Fátima.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital ao portal ND Mais, dois dos sobreviventes apresentam queimaduras de segundo grau, consideradas leves, enquanto os outros têm escoriações e dores corporais típicas de trauma por queda. Nenhum dos pacientes, conforme o hospital, sofreu fraturas ou lesões internas graves.

O piloto da aeronave, que também sobreviveu, relatou à Polícia Civil que o incêndio começou no cesto do balão devido a um possível defeito no maçarico auxiliar. O fogo teria forçado uma descida de emergência, e o piloto ordenou que os passageiros saltassem do balão antes da queda.

A situação dos pacientes segue estável e os médicos garantem que não há, até o momento, indicação de transferência ou risco de agravamento dos quadros. A instituição também informou que os sobreviventes continuam sendo monitorados de perto, com todos recebendo o tratamento necessário.