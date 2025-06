Um grave acidente foi registrado na noite de sexta-feira (20), por volta das 21h30, na PR-092, no trecho do Km 398 + 500 metros, no município de Andirá, no norte pioneiro do Paraná. A colisão frontal entre uma motocicleta e uma caminhonete resultou na morte de um dos condutores.

De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, o acidente envolveu:

Uma motocicleta Honda/CG 160 Titan com placa de Andirá-PR, conduzida por S*.S, de 56 anos de idade

Uma caminhonete Fiat Strada Fire Flex, com placas de Itambaracá-PR. O condutor não foi identificado, pois não se encontrava no local após o acidente.

Dinâmica do acidente

Segundo os dados obtidos no local, ambos os veículos seguiam pela rodovia estadual PR-092 quando, ao alcançarem o trecho citado, houve a colisão frontal. O impacto foi violento e deixou o motociclista gravemente ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu posteriormente no Hospital de Andirá.

Já o condutor da caminhonete não foi localizado no local da colisão. Por essa razão, os dados do veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária, que agora investiga o caso para apurar responsabilidades e localizar o motorista envolvido.

Investigação em andamento

A ausência do condutor do segundo veículo levanta questionamentos sobre fuga do local do acidente e eventuais omissões de socorro. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias com apoio de imagens, testemunhos e perícia técnica.