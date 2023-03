Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma bebê foi encontrada sozinha e com uma camiseta amarrada na cabeça em Nova Santa Rosa, no Oeste do Paraná, na manhã desta terça-feira (7). Conforme informado à reportagem, o Conselho Tutelar recebeu denúncia sobre situação de maus-tratos e abandono de incapaz, foi verificar a situação no imóvel indicado e constatou o crime.

Diante da situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de 11 horas. No imóvel, localizado no bairro Berlim, estava a menina de 1 ano e 9 meses em cima de um colchão sujo com a cabeça enrolada na camiseta.

A camiseta, de acordo com os policiais, não estava apertada, mas cobria totalmente o rosto da pequena.

