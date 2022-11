Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão Mercedes Benz furtado na Bahia foi localizado e, posteriormente, apreendido em Jacarezinho, durante a noite desta terça-feira (15), de acordo com informações da Polícia Militar.

Segundo os dados repassados à imprensa, a PM foi avisada pela polícia de Ourinhos (SP) que um caminhão com queixa de furto/roubo poderia estar em um posto de combustíveis localizado às margens da BR-153.

No local indicado os policiais encontraram o veículo, que tem Boletim de Ocorrência registrado no município baiano de Feira de Santana. Um funcionário da seguradora do veículo compareceu ao local para andamento ao processo de restituição aos proprietários. Ninguém foi preso.