Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso em posse de uma pistola durante uma abordagem de trânsito realizada pela Polícia Militar em Jacarezinho, na madrugada desta quarta-feira (16).

Segundo a PM, a Rotam fazia patrulhamento de rotina pelo centro da cidade quando o condutor de um GM Opala arrancou bruscamente com a aproximação da viatura.

Os PMs fizeram acompanhamento e na na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Manoel Ribas foi feita a abordagem, sendo encontrado dentro do carro uma pistola 9mm da marca Taurus.

O motorista então desacatou os policiais e fez ameaças, sendo algemado e preso. O carro também foi apreendido junto com a arma, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.