Uma colisão lateral, às 08h30 de ontem (8) na BR-153, em Ventania/PR, envolvendo duas carretas tirou a vida de um homem de 30 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos deslocavam em sentido contrário, quando a última unidade invadiu a faixa de trânsito oposta, colidindo com a cabine do outro veículo, causando óbito do condutor no local.

As autoridades resposnáveis atenderam a ocorrência e investigam as circunstâncias do acidente.