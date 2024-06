Uma colisão frontal na noite de ontem (12), na PR-218, km 00+100, em Carlópolis/PR, deixou um ferido e um veículo apreendido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor de um Fiat Scudo Cargo, de 23 anos, trafegava no sentido Fartura/SP a Carlópolis/PR quando colidiu frontalmente com um Renault Master, que seguia em sentido oposto. O condutor do Master evadiu-se do local e não foi identificado.

O condutor do Scudo Cargo não se feriu. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool.

O veículo Master foi apreendido e levado para o pátio do posto da PRE em Santo Antônio da Platina/PR