A segurança pública do Paraná passou a contar com mais um equipamento de última geração, inédito entre as polícias estaduais brasileiras, para combater a criminalidade. O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou, nesta sexta-feira (23), 1,4 mil novas armas não letais de incapacitação neuromuscular Taser 10 para as forças de segurança do Estado. O investimento total, que ainda contempla outras 600 armas que serão entregues futuramente, é de mais de US$ 5 milhões.

Além das armas não letais, o governador também apresentou as câmeras corporais com Inteligência Artificial que serão testadas pela Polícia Militar do Paraná. Os equipamentos contam com tradução simultânea em 170 idiomas e recursos para descrição automática das ocorrências.

“Entregamos hoje para as nossas polícias alguns dos equipamentos mais modernos do planeta para a atuação policial, assim como fazem as melhores polícias do mundo. É um recurso que dá agilidade de ação ao policial, além de garantir uma ação mais segura tanto para os agentes de segurança, quanto para os demais envolvidos na ocorrência, evitando confrontos letais e garantindo a segurança do cidadão paranaense”, afirmou o governador.

Com a entrega, o Paraná se torna o único estado do País a contar com esse modelo de armamento, fabricado pela Axon Enterprise, dos Estados Unidos – referência mundial em segurança pública, fornecedora de equipamentos para instituições como o FBI.

“Temos investido muito na segurança pública do Paraná, chegando a R$ 7 bilhões de orçamento em 2025, buscando as melhores soluções que existem no mundo para servir a nossa população. Estes equipamentos, por exemplo, são usados pela polícia americana. Como resultado disso, hoje temos os menores índices de criminalidade das últimas décadas”, disse Ratinho Junior. A deputada estadual Flavia Francischini e representantes de todas as forças de segurança participaram da entrega.

Dos 1,4 mil entregues, 1 mil serão usados pela Polícia Militar, 300 pela Polícia Civil, 98 pela Polícia Penal e 2 pela Polícia Científica. “Com este lote e com os demais equipamentos que chegarão no futuro, queremos que cada viatura tenha pelo menos uma arma não letal, para que os policiais possam usar nas ocorrências necessárias”, disse o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira.