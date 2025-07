Foi encontrado no final da tarde desta terça-feira (15) o corpo do jovem pescador, de 29 anos, que desapareceu no Rio Paranapanema, em Lupionópolis, no Norte do Paraná. O rapaz estava desaparecido desde domingo (13), quando estava conduzindo um barco para buscar os amigos.

De acordo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado dentro do rio perto do município de Centenário do Sul. O Instituto Médico Legal (IML) de Londrina foi acionado no local onde o jovem pescador foi encontrado.

Jovem pescador desaparece no Rio Paranapanema: vítima estava com amigos

Segundo o sargento Gustavo Elvira, do Corpo de Bombeiros, as buscas pelo jovem foram iniciadas ainda no domingo e continuaram nos últimos dois dias. O caso ocorreu enquanto ele participava de uma confraternização às margens do rio. Após levar quatro pessoas ao local da reunião, ele voltou ao rio com o objetivo de buscar mais dois convidados.

A embarcação usada pelo homem foi localizada em seguida, ainda ligada e se movimentando em círculos, sem ocupantes.

As equipes de resgate atuam na área com apoio de moradores das cidades vizinhas, que se mobilizaram para ajudar nas buscas.