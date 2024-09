Uma jovem venezuelana foi assassinada na madrugada desta quinta-feira (12), em uma ocupação urbana em Paiçandu, no norte do Paraná. O corpo da vítima foi encontrado pela filha mais velha, que tem 11 anos, no início da manhã. Ela acordou para ir para a escola e estranhou que a mãe ainda estava no quarto, quando então a encontrou toda coberta de sangue. O ex-companheiro da mulher, também venezuelano, é o principal suspeito do crime.

De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a jovem, identificada como Marianny de Los Angeles Arevalo Estaba, 25 anos, foi vítima de feminicídio. Conforme os relatos dos vizinhos, o casal estava separado há cerca de uma semana, mas o homem não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito não estava no local quando o corpo foi encontrado.

Vizinhos ouviram gritos da vítima

Ainda de acordo com a polícia, moradores do prédio relataram que ouviram uma briga durante a madrugada. “A vizinha da vítima relatou que, por volta das 3h da manhã ouviu alguns gritos, mas acreditou que se tratava de uma briga comum de casal”, conta o tenente Gabriel Ferreira, da PMPR.

Ao chegarem ao local do crime, os policiais encontraram o corpo da vítima bastante ensanguentado e com diversas marcas de agressão e cortes, provavelmente provocados por uma faca. Conforme o relato do tenente, a natureza dos ferimentos mostram que ela tentou se defender do ataque. “Ela estava com o rosto bastante ensanguentado, e com lesões e ferimentos também nos braços, o que indica que ela tentou se defender desse objeto cortante”, complementa.

Suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia

O suspeito do crime, que tem 28 anos, fugiu ainda durante a madrugada. A princípio, os vizinhos acreditam que ele tenha pulado o muro do prédio, já que a cãmera de segurança instaçada na portaria não registou sua passagem pelo local.

Ainda conforme os vizinhos, Marianny e o ex-companheiro trabalhavam juntos em um frigorífico da região, mas o homem recentemente pediu demissão. O que pode ser um indício de que o crime foi premeditado.

Marianny deixou três filhas, tem 11, 8 e 5 anos de idade. As crianças vão passar por um processo de acolhimento até que familiares da mãe sejam encontrados.