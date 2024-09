A Viação Catarinense emitiu uma nota na manhã desta quinta-feira (12) sobre o engavetamento na BR-277, que resultou na morte de um motorista da empresa. A equipe lamentou o ocorrido durante a madrugada na região de Campo Largo, quando o veículo se envolveu em um acidente com outros três automóveis.

O motorista da empresa, que conduzia o veículo que saiu de Blumenau e tinha como destino Foz do Iguaçu, morreu no local do acidente. Os outros 41 passageiros receberam atendimento médico e auxílio de profissionais da concessionária que administra o trecho.

Na nota, a Viação Catarinense ressaltou que os passageiros seguiram viagem até Foz do Iguaçu. Além disso, a empresa se solidarizou com a família do motorista de 38 anos. Confira a nota na íntegra:

A Viação Catarinense informa que um de seus veículos que fazia a linha Blumenau x Foz do Iguaçu se envolveu em um acidente na Rodovia do Café na altura de Campo Largo (PR). Infelizmente, o motorista do ônibus veio a óbito e os passageiros seguiram viagem. A empresa lamenta o ocorrido, se solidariza com a família do motorista e está à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários.