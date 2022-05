Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A rotina policial é árdua, mas as vezes boas histórias acontecem. No último dia 1º de maio, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) ajudou a pequena Rafaela, de apenas 10 anos, a chegar a tempo para uma cirurgia. A menina luta contra um câncer e fez questão de agradecer os policiais.

A Rafaela saiu com os pais de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, com destino a Curitiba, onde passaria por uma cirurgia. Mas o trajeto, de aproximadamente 120 quilômetros, ficou complicado quando eles se depararam com um congestionamento na BR-277.

A alternativa foi ligar para o telefone 191 da PRF e pedir ajuda. Prontamente, uma equipe policial se deslocou até a família e a escoltou até a saída do congestionamento. Graças a isso, a Rafaela chegou a tempo para a cirurgia.

A menina fez questão de gravar uma mensagem para os policiais, que ela considera como heróis.

“Muito obrigada por ajudar a gente policial. Eu sei que é chato estar no hospital e que ninguém gosta, né? Mas tem que vir, tem que vir para melhorar. Muito obrigada, policial. Continue sendo o homem forte que você é”, disse.

Na última quarta-feira (25), quando retornavam para casa, a Rafaela e os pais pararam na unidade da PRF de Balsa Nova para agradecer a equipe pessoalmente.