Uma criança, de sete anos, foi agredida por um homem de, aproximadamente, 40 anos, dentro de um parquinho infantil localizado no município de Rio Bom, no norte do estado. Uma câmera de segurança flagrou a violência. Através das imagens, é possível ver o suspeito pegando a criança pelo braço e a arrastando para o centro do playground.

O caso aconteceu no dia 26 de novembro, mas as imagens foram divulgadas nesta sexta (3). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela tia da criança, o homem teria entrado no parque, visivelmente embriagado, arremessado uma latinha de cerveja nas costas da criança e agredido o menino com um chute na barriga e um soco na perna esquerda e em seguida, saído do local. Além do menino, a tia havia levado uma sobrinha, de 10 anos, ao parquinho. A menina foi quem avisou sobre as agressões.

Até o momento, o suspeito de ter agredido a criança não foi localizado pela polícia.