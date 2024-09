Duas pessoas morreram em um acidente registrado na altura do Km 324 da BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, neste domingo (15). Outras quatro pessoas ficaram feridas. A colisão envolveu um carro e um caminhão e, após a carreta tombar, a carga do veículo foi saqueada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro, um Palio Fire, morreu no local. A passageira do automóvel chegou a ser socorrida, mas morreu em atendimento médico no Pronto Atendimento de Ortigueira.

Segundo a PRF, a carga de alimentos foi saqueada ainda enquanto as vítimas estavam sendo socorridas pelas equipes. Os policiais estavam empenhados no atendimento dos feridos e não houve prisões. Os feridos ficaram em estado grave e foram levados a unidades de saúde.

Carga foi saqueada enquanto equipe estava empenhada em socorro de vítimas feridas (Foto: PRF)

Equipes do Samu, Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica compareceram ao local. A PRF elaborará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.