Um homem, de 37 anos, foi detido na manhã deste sábado (30), suspeito de esfaquear a própria companheira, uma mulher, de 35 anos. O caso aconteceu em Cascavel, no Oeste do Paraná, e a motivação seria apostas no Jogo do Tigrinho.

Conforme as informações apuradas pela imprensa, o suspeito atingiu a vítima com uma facada no peito. Os dois estariam embriagados no momento da confusão. Além disso, o crime aconteceu na frente de um adolescente e uma criança, de 2 anos.

Segundo a Polícia Civil, o homem tem passagem por roubo, furtos, tráfico de drogas e uma outra tentativa de feminicídio. Ele foi detido pela Guarda Municipal e a Polícia já pediu a prisão preventiva.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, onde vai passar por uma cirurgia.