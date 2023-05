Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de quinta-feira,18 , a equipe ROTAM da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina/PR efetuou a prisão de um homem por tráfico de drogas. O fato ocorreu por volta das 21h30, na Rua José Garcia, em frente à Praça da Serra Pelada.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um suspeito conduzindo uma moto Honda/Biz de cor prata, que era conhecido no meio policial por seus envolvimentos com o narcotráfico na região. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o suspeito fugiu em alta velocidade, porém foi alcançado na Rua José Garcia, em frente à Praça do bairro Doutor Jamidas.

Após realizar busca pessoal, os policiais encontraram nove pedras de crack, já embaladas para venda, dentro da boca do criminoso. Além disso, foi localizada uma quantia em dinheiro no bolso do suspeito. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia local.

Também foram apreendidos R$ 262,00, que possivelmente seriam provenientes da atividade ilícita. A moto utilizada pelo suspeito também foi apreendida, e um auto de infração de trânsito foi lavrado.