No final da tarde de ontem, 18, por volta das 17h45, policiais em patrulhamento abordaram um veículo suspeito na estrada rural entre Conselheiro Mairinck/PR e Jaboti/PR, no bairro Monte Alto. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha dentro de uma bolsa, além de um dichavador em posse de um dos ocupantes do veículo.

Os abordados foram detidos e encaminhados à delegacia local