Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido ao tentar assaltar uma loja de celulares na Rua Pereira Passos, no bairro Uvaranas, na tarde desta quinta-feira (13). O assaltante entrou armado com uma pistola, enquanto dois comparsas o aguardavam do lado de fora, mas a ação terminou mal para o suspeito que entrou no estabelecimento comercial.

Segundo informações, o proprietário da loja reagiu ao assalto e disparou cinco vezes contra o criminoso, atingindo-o na cabeça, tórax, abdômen e braços; os comparsas fugiram do local em alta velocidade. O suspeito foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros (Siate) em estado grave e encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área. Felizmente, todos os funcionários da loja saíram ilesos do incidente. As armas do proprietário e do assaltante foram recolhidas. A PM está realizando buscas na região para localizar os dois suspeitos que fugiram. A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil.

Assista o vídeo 👇