Um laboratório de cultivo de maconha foi descoberto por policiais da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A ação foi realizada na manhã desta segunda-feira (25).

Na casa, localizada no Jardim Curitibano, os investigadores localizaram um complexo sofisticado de plantação da droga, com ventilação, luz artificial e irrigação monitorada.

A estrutura onde era realizado o cultivo fica nos fundos de outra residência. Um homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.