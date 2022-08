Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A mãe de duas crianças, de três e dez anos, foi presa neste sábado (27) suspeita de matar os próprios filhos. O crime teria acontecido dentro de um apartamento em Guarapuava, na região central do Paraná. A mulher tem 31 anos. As informações são do G1

Os corpos das crianças foram encontrados em cima de uma cama dentro do imóvel. A suspeita teria confessado o crime à polícia e dito que matou os filhos há cerca de 15 dias.

De acordo com a confissão, ela entrou em surto e estava cansada de cuidar dos filhos. Os dois são filhos de pais diferentes, sendo que um deles já morreu e o outro não acompanha a criação.

A Polícia Civil está investigando o caso.