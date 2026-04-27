Os municípios de Jaboti e Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, recebem nesta semana a Carreta da Inovação, unidade itinerante do Governo do Estado que leva atividades de tecnologia, ciência e empreendedorismo para moradores de cidades por todo o Paraná. Os atendimentos acontecerão de terça a quinta-feira (28 a 30), das 9h às 12h e das 13h30 às 18h.

Com mais estes dois municípios, o projeto itinerante completa a passagem por 105 cidades paranaenses, cumprindo o objetivo de democratizar o acesso a novas tecnologias e fomentar a cultura da inovação em todo o Estado.

Desenvolvido e coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), a Carreta da Inovação já recebeu mais de 90 mil visitantes desde que deu início às atividades, em janeiro de 2025. Atuam como parceiros a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Simepar, Senai, Sesc e Senac.

Em Jaboti, a Carreta da Inovação fica estacionada na Avenida Tiradentes. Já em Wenceslau Braz, os atendimentos serão no Espaço Chico, na Rua Ramal Rio do Peixe, nº 1007.

A Carreta fica aberta para públicos de diferentes idades, oferecendo demonstrações de impressoras 3D e de corte a laser, além de atividades interativas com uso de óculos de realidade virtual, jogos digitais e videogames.

Os caminhões da frota são equipados como sala de aula, com cadeiras, mesas e computadores com conexão à internet via satélite. Os espaços podem receber cursos, palestras e workshops sobre temas relacionados à inovação, tecnologia e empreendedorismo.