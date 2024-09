Um motorista de caminhão que havia saído do Paraguai, ao perceber uma fiscalização na Ponte da Amizade, desengatou e abandonou a carreta na pista, e fugiu apenas com o cavalo mecânico, retornando ao país de origem. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (7), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Além disso, durante a fiscalização da Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e a Força Nacional, três carretas e dois caminhões foram apreendidos. Dois motoristas foram presos, sendo que um deles tentou subornar a fiscalização.

Segundo a Receita Federal, a avaliação prévia constatou fundos falsos nos caminhões que escondiam cigarros em três carretas e em outros dois caminhões, pneus e peças de automóveis, agrotóxicos, cigarros eletrônicos e diversos tipos de eletrônicos.

Ao todo, cerca de R$ 10 milhões em mercadorias foram escondidas nos compartimentos.

Veja o vídeo do momento em que o motorista foge durante fiscalização

