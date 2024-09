Um incêndio de grandes proporções atinge a unidade da Frangos Pioneiros, em Joaquim Távora, na tarde deste domingo (8). As chamas se alastraram rapidamente, causando destruição em grande parte das instalações da empresa.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Brigadas de Incêndio estão trabalhando intensamente para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhe para outras áreas. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre as causas do incêndio.

A fumaça densa pode ser vista a quilômetros de distância e há relatos de explosões no local. As autoridades solicitaram que a população evite a área e siga as orientações dos bombeiros. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

A Frangos Pioneiros é uma das principais empresas do setor avícola da região.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/C_qj8eouhYi/?igsh=MWRrZ2F4N2h1Y3BsZw==