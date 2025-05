Uma perseguição policial na manhã desta quarta-feira (1º) na PR-317, em Toledo, no oeste do Paraná, expôs o perigo das manobras feitas por um motorista que transportava 1,5 tonelada de maconha em um caminhão. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi flagrado pelo Núcleo de Operações Especiais realizando ações extremamente arriscadas na rodovia. O condutor dirigia pela contramão, invadiu o acostamento e quase provocou um acidente ao colocar em risco a vida de outros motorista.

Ao notar a aproximação da viatura policial, o motorista acelerou e saiu da rodovia, acessando uma estrada de terra em alta velocidade. Durante a fuga, ele jogou o caminhão dentro de uma área de mata fechada, numa tentativa desesperada de despistar a polícia. O veículo foi abandonado no local, e o suspeito conseguiu escapar. Até o momento, ele não foi localizado.