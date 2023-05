Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro morreu na madrugada deste sábado (13), após tombar um veículo carregado com combustíveis. O acidente aconteceu por volta das 2h, na PR-160, em Prudentópolis, na região central do Paraná.

Segundo informações do portal aRede, o caminhoneiro, que seguia no sentido a área urbana da cidade, perdeu o controle na altura do km 355. O veículo saiu da pista, capotou no canteiro e ainda atingiu alguns fios da rede elétrica.

A identidade e a idade do motorista não foram reveladas.