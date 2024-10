Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, em Campo Mourão, na noite de sexta-feira (18). O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança da região. A vítima foi socorrida logo depois do acidente por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passavam pelo local e notaram o acidente.

Conforme informações, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, invadiu o preferencial e colidiu contra o poste. Conforme o médico do Samu, Doutor Nasser, a vítima teve lesões, mas não corre risco de vida.

De acordo com Nasser, ele e a equipe que atendem a região de Maringá, estavam levando um paciente para Goioerê e no retorno para Maringá passaram pela avenida e notaram o acidente. A vítima foi retirada do veículo e recebeu os primeiros atendimentos até a chegada da equipe de Campo Morão.

“Teve um pouco de sorte aí de a gente tá passando no local, mas aparentemente as lesões aí dele não parecem ser lesões ameaçadoras de vida, lesões aí que podem deixar alguma sequela ali, mas eu acho que nada que vai refletir na vida desse jovem”, afirmou Nasser em entrevista ao jornalista Rafael Bass. A princípio, a identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades locais.

