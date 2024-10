Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã deste sábado na BR-376, no km 518, em Ponta Grossa. Duas mulheres morreram no local e outras quatro pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um Renault Clio com placas de São José dos Pinhais e um Chevrolet Ônix Plus, emplacado em Ponta Grossa.

Conforme as informações preliminares da PRF, o Clio seguia sentido Curitiba e o Ônix no sentido inverso, momento em que o condutor do Clio perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central, em seguida colidiu frontalmente com o Ônix que seguia pela faixa da esquerda no sentido Ponta Grossa.

De acordo com a PRF, no Ônix havia uma família, com quatro pessoas, uma mulher que estava no veículo morreu no local. Já no Clio tinha dois passageiros. O motorista foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o regional e a mulher entrou em óbito no local. Devido ao acidente o sentido sul está com trânsito lento pelo acostamento, já o sentido Norte está funcionando normalmente.