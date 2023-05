Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso de 86 anos foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Santa Casa em Londrina, no Norte do Paraná, nesta terça-feira (16), após ter a perna cortada por uma serra elétrica. Parte da ferramenta quebrou, se soltou e atingiu o idoso.

A vítima estava podando galhos de um pé de laranjeira no momento do acidente. O corte foi extenso, de aproximadamente 15 centímetros.

Pessoas que estavam próximas auxiliaram no socorro da vítima até a chegada do Samu, que o levou ao hospital.

Uma pesquisa feita em 2021 no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR), em parceria com a PUCPR, mostrou que 50% dos traumas na mão atendidos no pronto-socorro são decorrentes de acidentes com serra elétrica.