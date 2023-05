Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com a intenção de propagar a fé, João Batista, de 46 anos, que carrega uma cruz de mais de 30 kg, saiu de Primeiro de Maio, município que pertence à Região Metropolitana de Londrina, e segue a pé até Lunardelli, no norte do Paraná. São mais de 166,4 km entre as duas cidades.

A previsão de chegada é no próximo domingo (22), no Santuário de Santa Rita de Cássia, data em que se celebra o dia da Santa das causas impossíveis.

A peregrinação começou no último dia 9 e após seis dias, João chegou em Apucarana, dormiu e descansou na Chácara do Cristma. Na manhã desta terça-feira (16), o peregrino estava na região do Contorno Norte, seguindo viagem até o santuário.

João disse que a peregrinação é em prol de pessoas doentes. Muito religioso, ele contou que perdeu a mãe quando tinha apenas 16 anos. Depois do falecimento, ele se envolveu com drogas, bebidas, porém, com muita fé, se livrou de todos os vícios e agradece à Santa por todas as graças recebidas.

“É a Santa das causas impossíveis, mas para Deus, não tem nada impossível, vou deixar minha cruz no santuário, em honra a Santa, que interceda por nós. Tenho meus motivos pessoais, minha saúde, agradecimentos por graças, a saúde da minha família e pela saúde de crianças doentes. Tem um menino de São Paulo, com câncer nos olhos, a vó dele que é de Londrina me conhece, pediu orações. Então eu to indo a pé, com a cruz, com fé, pedindo pela saúde dessas pessoas, de todos os doentes e também para motivar a fé do ser humano. Quem me vê pela estrada vai pensar em Deus, em fé, e o ser humano precisa muito de fé”, explica.

Leia a matéria completa no TN Online