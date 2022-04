Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 30 anos, foi assassinada com disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (11), dentro da casa onde morava em Paranaguá, no litoral do estado. A vítima, identificada como Aline Corrêa, estava na residência acompanhada do filho, de 3 anos, e de um sobrinho, de 5. No momento do crime, os garotos estavam dormindo em um quarto ao lado do cômodo onde a mãe foi baleada.

De acordo com informações do portal E+ Notícias, O crime foi registrado na rua Reinir Mariano de Miranda, no bairro Porto Seguro. A Polícia Militar foi até o local, por volta da 1h, e encontrou a mulher caída em um sofá. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito da vítima.

A mãe de Aline também compareceu ao local e esclareceu que os netos estavam na casa. Segundo relato, dois homens invadiram o local, efetuaram os disparos e fugiram com o celular da vítima. O garoto não sofreu ferimentos.