Na manhã do dia 13 de fevereiro, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) promoveu uma reunião intersetorial para discutir e planejar ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social devido à violação de direitos.

O encontro contou com a participação de representantes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), do Núcleo de Apoio de Marques dos Reis, do abrigo institucional, da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Tutelar e do Núcleo Regional de Educação.

A reunião, realizada mensalmente, teve início com a apresentação dos casos acompanhados pelo CREAS. Os profissionais da instituição compartilharam informações sobre as dificuldades enfrentadas pelas famílias atendidas, enquanto os demais órgãos da rede apresentaram as ações já realizadas e sugeriram novas intervenções para mitigar os riscos vivenciados.

Durante o encontro, foram definidas diversas ações imediatas, incluindo o agendamento de consultas médicas, atendimento psicológico, acompanhamento por agentes comunitários de saúde e pela vigilância epidemiológica. Além disso, foi iniciado um levantamento de dados de crianças e adolescentes em idade escolar que sofreram violações de direitos, possibilitando uma intervenção direcionada pela equipe do Núcleo Regional de Educação.

Outras medidas acordadas envolveram transferências e matrículas escolares, elaboração de planos de acompanhamento intersetorial, produção de relatórios conjuntos, inserção em serviços e programas sociais, encaminhamento para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o fortalecimento da referência e contrarreferência entre os serviços socioassistenciais.

O compromisso firmado entre as instituições reforça a necessidade de ações coordenadas e monitoradas para garantir que as famílias recebam o suporte adequado. Novas reuniões serão realizadas para acompanhar o progresso das iniciativas e avaliar os resultados alcançados, reafirmando o compromisso do CREAS e da rede intersetorial com a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social por violação de direitos.