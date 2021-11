Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite desta domingo (31), uma mulher grávida de cinco meses precisou ser atendida pelo hospital de Andirá, cidade do norte pioneiro do Paraná, depois de se envolver em uma briga com o ex-companheiro. A equipe médica chamou a Polícia Militar por se tratar de violência doméstica.

Aos policiais, a mulher disse que os dois se encontraram e acabaram se desentendendo. Durante a briga, ela jogou gasolina no corpo do homem. Em seguida, foi agredida com chutes e socos. Ela apresentava hematomas na região da boca.

O homem não foi encontrado pela Polícia Militar.