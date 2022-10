Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jorge Sidnei Prestes, de 47 anos, suspeito de matar a própria mãe e a cunhada a golpes de machado nesta quarta-feira (26), em Tamarana, no Norte do Paraná, tinha consulta psiquiátrica marcada para esta quinta-feira (27), de acordo com a família. Um laudo do Hospital Municipal São Francisco aponta que o suspeito “apresentou quadro de alucinações visuais e auditivas”.

De acordo com o documento emitido no dia 18 de outubro, um “agendamento de consulta psiquiátrica com urgência” foi solicitado para Prestes. O laudo aponta que o suspeito tem “esquizofrenia paranoide”.

Os familiares queriam interná-lo, mas o hospital teria dito que estavam sem vagas. Como ele ainda não tinha machucado ninguém, era necessário aguardar uma consulta, de acordo com os familiares.