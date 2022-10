Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente de milhões! Uma cena inusitada envolvendo dois porsches foi registrada na tarde desta quarta-feira (26), no cruzamento da Rua Euclides da Cunha com a Rua Frederico Cantarelli no bairro Bigorrilho, em Curitiba.

Um dos porsches avançou a preferencial, causando a batida no nobre bairro curitibano. Pelas imagens é possível ver que estrago foi grande. No local, ninguém quis gravar entrevista e nem mesmo uma ocorrência na Polícia Militar do Paraná foi aberta.

Resta saber quem vai arcar com o prejuízo, se os donos ou as seguradoras.

Porsches de milhões

De acordo com a tabela FIPE, o porsche amarelo está avaliado em R$ 1.636.390,00. Já o porsche branco custa R$ 1.079.000,00.