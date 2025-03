Uma colisão lateral entre dois carros deixou um homem de 48 anos ferido na manhã de domingo (23), na rodovia PR-151, no km 81+800 metros, no município de Salto do Itararé/PR.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um VW/Gol, com placas de Wenceslau Braz-PR, conduzido por uma mulher de 22 anos, transitava pela rodovia quando, ao tentar cruzar a via, colidiu com um Chevrolet Classic, que seguia no sentido decrescente da via, de Siqueira Campos à divisa entre o Paraná e São Paulo.

A condutora do VW/Gol realizou o teste do etilômetro, que indicou resultado negativo para a presença de álcool (0,00 mg/L). Já o condutor do Chevrolet Classic, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital.

O impacto da colisão causou danos materiais em ambos os veículos