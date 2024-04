Atropelamento de capivara causa danos a viatura da PM na PR-092

Na noite de sábado (6), por volta das 23h30, uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente do tipo atropelamento de animal na PR-092, próximo ao km 282+700m, em Siqueira Campos/PR.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a viatura transitava pela rodovia no sentido Quatiguá/Siqueira Campos quando colidiu com uma capivara. A viatura teve danos no para-choque dianteiro e no radiador.

Ninguém se feriu.