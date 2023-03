Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ônibus que tombou na madrugada desta sexta-feira (17), na BR-116 ,com 51 romeiros que seguiam da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), até Aparecida, em São Paulo, tinha as licenças em dia. As informações foram confirmadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O acidente aconteceu na região de Cajati, interior de São Paulo. Três pessoas morreram na hora e, segundo os bombeiros, pelo menos seis pessoas tiveram ferimentos graves. Ao todo, 20 ficaram feridas. A Prefeitura da Lapa apura a possibilidade de que outra svítimas tenham morrido no hospital.

Em nota, a ANTT lamentou profundamente e se solidarizou com os familiares das vítimas do acidente. A Agência informou que acompanha as ações da Arteris, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, que auxiliou no atendimento às vítimas.

Documentação em dia

Sobre a regularidade documental do veículo, a ANTT disse que a Jan Tur Transporte e Turismo, empresa responsável pelo ônibus, possui habilitação vigente para realizar o transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento.

Além disso, o veículo, de placas NBJ9F35, pertencente à empresa, também possuía licença de viagem válida.

A ANTT informa que acompanhará as apurações das causas do acidente. A Agência destacou que vai dar todo o suporte necessário aos órgãos competentes com relação as investigações.

Luto oficial

Em virtude da grande comoção na cidade, a prefeitura decretou luto oficial de três dias. Neste período, as bandeiras deverão ficar a meio mastro em respeito. O Departamento de Ação Social e a Secretaria de Administração estão disponibilizando a estrutura municipal para o velório das vítimas.