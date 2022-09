Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta terça-feira (13/09), equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado Rafael Guimarães e investigadores, em conjunto com equipes da Polícia Militar, compostas pela Rotam, Rocam, Canil, agência de inteligência e rádiopatrulha, deram cumprimento a mandado de busca domiciliar em uma residência localizada na Vila Claro.

No local os policiais não encontraram o suspeito, um homem de 27 anos, porém ao realizarem buscas na residência localizaram e apreenderam aproximadamente 40 gramas da droga “crack” já fracionadas para venda, balança de precisão e R$ 14,00 em dinheiro.

Também foram realizadas buscas domiciliares nos bairros Jardim Murakami, Jardim Bela Manhã e Villaggio Planalto.

As buscas domiciliares foram representadas pelo delegado, com concordância do Ministério Público e autorização do juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina/PR.

Esta é mais uma ação das forças de seguranças locais no combate ao tráfico de drogas e decorrente de investigações e denúncias repassadas pela população.