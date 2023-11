A 6ª fase da Operação 404 de crimes praticados contra propriedade intelectual na internet foi deflagrada nesta terça-feira (28) em Londrina e Assis Chateubriand, no Paraná. A ação tem colaboração internacional de órgãos do Reino Unido e do Peru.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pirataria online de conteúdo áudio visual, jogos e músicas.

Equipamentos eletrônicos, celulares, notebook e computadores, que vão auxiliar na investigação. Na 4ª fase, as buscas da operação foram feitas, pela primeira vez, no metaverso.