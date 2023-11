5. As luzes devem ser desligadas quando não houver alguém na casa ou quando estiverem dormindo. Por serem fontes de calor, as luzes necessitam de acompanhamento contínuo.

6. Evite o contato das lâmpadas com objetos e enfeites que podem ser inflamáveis como cortinas e tapetes. No caso das árvores de Natal, é importante procurar pela etiqueta “resistente ao fogo”.

7. Não faça instalação próxima de piscinas ou áreas alagadas, nem quando estiver com as mãos ou os pés molhados. Em áreas sujeitas a chuvas, use modelos de pisca-piscas resistentes à água.

8. Adquira produtos certificados com o selo do Inmetro em lojas especializadas e prefira enfeites que utilizam lâmpadas LED, mais duráveis, econômicas e que emitem menos calor.

10. Quando o enfeite for instalado em fachadas, mantenha uma distância segura entre a decoração externa e a rede de distribuição de energia elétrica da CPFL. Certifique-se que os enfeites estejam bem fixados, de forma que não sejam lançados na rede durante temporais e provoquem curto-circuito. No caso de dúvidas sobre a instalação externa, consulte a distribuidora.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.