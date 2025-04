Um acidente entre duas lanchas causou o cancelamento de um torneio de pesca em Santa Helena, na região oeste do Paraná. Na manhã deste domingo (27), instantes após o início do evento no Balneário Terra das Águas, duas lanchas colidiram e seis pessoas ficaram feridas.

Em uma das embarcações estavam quatro pessoas, que receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e estão fora de riscos. Já na outra lancha, estavam pai e filho, que são naturais de Medianeira. Os dois familiares caíram na água. O homem mais velho foi resgatado em estado grave, com um corte profundo na cabeça.

Devido ao estado de saúde, o homem foi transferido para um hospital de Toledo, onde segue entubado. Já o filho desta vítima submergiu na água e ainda não foi localizado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil atuam no local em busca do rapaz.

Acidente entre lanchas cancela torneio de pesca

O presidente do setor de competições do 12º Torneio de Pesca Esportiva ao Tucunaré, postou um vídeo neste domingo (27) e confirmou o cancelamento das premiações. Por meio do perfil oficial da Associação de Pesca esportiva Kai&sara (ASPESKAS), que organiza o evento, Giovani Maffini se solidarizou com as famílias das vítimas.