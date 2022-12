Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente, de 15 anos, morreu afogado após tentar atravessar a nado uma represa próxima ao Parque dos Tropeiros, na Cidade Industrial de Curitiba, nesta quarta-feira (7). A vítima foi encontrada submersa a cerca de 3,5 metros de profundidade, informou o Corpo de Bombeiros.

Segundo o tenente Hanauer, do Corpo de Bombeiros, equipes se deslocaram até o local do afogamento com ambulância e caminhão. Ao chegarem no local, receberam informações de que o adolescente e um amigo haviam entrado na represa e tentaram atravessá-la.

“Um deles conseguiu atravessar. O outro parou mais ou menos na metade e começou a pedir ajuda. O jovem que conseguiu atravessar até tentou auxiliar [no resgate], mas não conseguiu e saiu para pedir ajuda”, explicou o bombeiro.

Após as buscas, o corpo do adolescente, que ainda não teve a identidade revelada, foi localizado. Os bombeiros tentaram, inicialmente, reanimá-lo por cerca de 25 minutos. “Retiramos ele da água, demos os primeiros-socorros e começamos a reanimação. Depois, chegou o médico e tentamos reanimá-lo por mais 30 minutos”, prosseguiu Hanauer.

O jovem chegou a ser intubado e recebeu medicamentos, mas morreu no local. “Infelizmente não conseguimos salvar a vida dele. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance”, lamentou o tenente.

O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal).