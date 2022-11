Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A participante da Parada da Diversidade que morreu ao cair de um trio elétrico é a DJ Laurize Oliveira, de 43 anos. A tragédia aconteceu na tarde desta terça-feira (25), no Centro Cívico, em Curitiba.

Nas redes sociais, amigos deixam mensagens sem acreditar no que aconteceu.

“Eu tô sem acreditar”. “Descanse em paz Lau”. “Que tristeza. Que Deus a receba”. Estes são alguns dos comentários. Ela era de Goiânia e tinha mais de 15 mil seguidores no Instagram.

Entenda

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Cândido de Abreu com a Rua Lysimaco Ferreira da Costa.

Testemunhas relatam que o caminhão teria passado por baixo de fios de luz, o que teria derrubado a DJ e outras pessoas.

Ambulâncias foram chamadas para o local, mas os socorristas nada puderam fazer.

O médico do Siate, Márcio Nogarolli, descreveu que a vítima não teve como se defender. “Foi uma queda de aproximadamente 4 metros, com uma lesão grande de crânio”, lamentou.