Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Anitta, 29, não costuma se furtar de falar sobre tudo, mas ficou sem palavras ao descobrir que havia recebido uma indicação ao Grammy, na categoria melhor artista revelação. Chocada, a cantora brasileira só conseguiu balbuciar (em inglês): “O quê?”.

Um vídeo do momento em que ela ficou sabendo da indicação foi publicado em seu perfil oficial no TikTok. No momento, ela estava ao lado do empresário Brandon Silverstein, que cuida de sua carreira nos Estados Unidos e comemorou mais do que ela.

Recuperada do choque, ela usou as redes sociais para dar as primeiras declarações após o novo feito. “Uau! Uau Uau Uau… Nunca na vida eu imaginaria um momento como esse chegando”, afirmou. “Eu sou do Brasil, galera… Quer dizer… uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada… Grata para sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar.”